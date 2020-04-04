104-летний ветеран Второй мировой победил коронавирус в день рождения. Об этом сообщает CBS News.

Уильям Лэпшис (William Lapschies) заразился коронавирусом в доме ветеранов в американском штате Орегон. Первые симптомы он почувствовал 5 марта, после чего его изолировали в собственной комнате. Меньше чем через месяц мужчина полностью вылечился от COVID-19.

В среду, 1 апреля, американец отпраздновал 104-й день рождения. В этот день к нему приехала семья, однако им пришлось поздравить родственника издалека праздничными плакатами. В настоящее время в связи с распространением пандемии вход в помещение запрещен: там было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, двое постояльцев скончались.

Зять Лэпшиса рассказал, что тот пережил Испанский грипп, Великую депрессию, Вторую Мировую войну и пару крупных рецессий. Семья ветерана предполагает, что он может быть признан самым пожилым человеком, который излечился от коронавируса.

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Лэпшис в ходе посещения родственников заявил, что чувствует себя хорошо. «Я сделал это», — приводит его слова телеканал.

В конце марта сообщалось о 98-летнем герое Второй Мировой войны из Великобритании, который выздоровел спустя неделю после того, как неделю назад его тест на коронавирус показал положительный результат.

По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия.

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