104-летний ветеран Второй мировой победил коронавирус в день рождения. Об этом сообщает CBS News.
Уильям Лэпшис (William Lapschies) заразился коронавирусом в доме ветеранов в американском штате Орегон. Первые симптомы он почувствовал 5 марта, после чего его изолировали в собственной комнате. Меньше чем через месяц мужчина полностью вылечился от COVID-19.
В среду, 1 апреля, американец отпраздновал 104-й день рождения. В этот день к нему приехала семья, однако им пришлось поздравить родственника издалека праздничными плакатами. В настоящее время в связи с распространением пандемии вход в помещение запрещен: там было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, двое постояльцев скончались.
Зять Лэпшиса рассказал, что тот пережил Испанский грипп, Великую депрессию, Вторую Мировую войну и пару крупных рецессий. Семья ветерана предполагает, что он может быть признан самым пожилым человеком, который излечился от коронавируса.
Лэпшис в ходе посещения родственников заявил, что чувствует себя хорошо. «Я сделал это», — приводит его слова телеканал.
В конце марта сообщалось о 98-летнем герое Второй Мировой войны из Великобритании, который выздоровел спустя неделю после того, как неделю назад его тест на коронавирус показал положительный результат.
По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения