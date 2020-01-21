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Сотни незнакомцев пришли на похороны одинокого ветерана

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Одинокий ветеран Второй мировой войны из английского города Хоршем, графство Западный Суссекс, переживал, что некому будет похоронить его, но проводить его в последний путь пришли сотни незнакомцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дональд Патток (Donald Puttock) был призван на военную службу в ноябре 1943 года в возрасте 17 с половиной лет. Он прибыл в Нормандию через несколько дней после высадки союзных войск, а после Второй мировой войны продолжил службу во Франции, Германии, Триполи и Палестине. За время службы в армии Патток был награжден орденом Почетного легиона — высшей французской наградой за военные и гражданские заслуги.

Патток служил в 12-м батальоне Королевского стрелкового корпуса. С 1948 года он стал членом Британского королевского легиона — организации ветеранов войн. Мужчина переживал, что некому будет похоронить его, когда он умрет. Жена Паттока, с которой он прожил в браке 63 года, умерла в 2018 году, после этого мужчина жил один. Его поддерживали соседи.

7 января ветеран скончался. Представители Британского королевского легиона совместно с соседом Паттока опубликовали в Facebook сообщение с призывом прийти проводить старика в последний путь с воинскими почестями.

В результате 17 января на похороны Паттока явились несколько сотен человек. Скорбящих было так много, что они не поместились в часовне во время отпевания, и некоторым пришлось ждать на улице. Все пришедшие возложили маки на гроб усопшего, драпированный государственным флагом Соединенного королевства и покрытый военными медалями.

Ранее сообщалось, что ветеран американских Военно-морских сил пролежал мертвым в собственной квартире три года. Останки мужчины обнаружили на кухне в его апартаментах местные сантехники, которые они проверяли помещения, в которых вода долгое время не использовалась.

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