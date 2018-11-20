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Похороны ветерана сорвались из-за украденных наград

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В Великобритании семье ветерана пришлось отложить его похороны на неопределенный срок из-за пропажи боевых наград. Как сообщает издание The Mirror, медали и ордена героя Второй мировой войны украли через неделю после его смерти.

Внучка умершего Ханна Пикок (Hannah Peacock) не раскрывает его имении из страха, что к нему в дом ворвутся мародеры. Мужчина скончался 4 ноября в возрасте 98 лет. Последним желанием ветерана, участвовавшего в высадке в Нормандии, была демонстрация всех его боевых наград на похоронах. Затем герой завещал передать ордена и медали своему восьмилетнему правнуку.

Преступники забрались в дом ветерана в период с 10 по 13 ноября. Они взломали заднюю дверь и забрали семь наград, в том числе орден Почетного легиона и памятный знак к 60-летней годовщине высадки в Нормандии и операции «Оверлорд».

«Наши сердца разбиты из-за того, что кто-то совершил столь ужасный поступок. Награды были его гордостью и радостью», — отметила Пикок. Она просит всех, кому известна какая-либо информация о ворах или продавцах орденов и медалей ветерана, сообщить сведения ей или в полицию. Семья ветерана заявила, что даже готова заплатить за то, чтобы им вернули награды, и «не задавать лишних вопросов».

«Если у вас есть сердце, позвольте моему отцу упокоиться с миром, верните его награды. Я умоляю», — обратилась Пикок к преступникам. Семья надеется, что сможет похоронить ветерана к 29 ноября.

Женщина призналась, что также рассматривает вариант замены наград на новые. Для этого она связалась с Министерством обороны страны и французским посольством.

Полиция возбудила дело о пропаже наград, однако пока о подозреваемых не сообщается.

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