Дом 94-летнего ветерана обворовали во время поездки к местам боевой славы

В Великобритании обокрали 94-летнего ветерана Второй мировой войны, участвовавшего в высадке десанта в Нормандии. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Валлиец Эрик Вон (Eric Vaughan) вместе с женой отправился в круиз к местам боевой славы в Нормандии, когда ему позвонил сосед и сообщил о том, что к нему в дом залезли воры.

Дома ветеран обнаружил, что злоумышленники унесли ноутбук, двое наручных часов, в том числе подаренные ему женой на 70-летие, раритетный складной нож и редкие старые немецкие банкноты. Вон был шокирован произошедшим и не думает, что когда-то решится повторить поездку: «Мое сердце разбито, и я чувствую тревогу с тех пор, как вернулся. От меня будто оторвали кусок, я никак не могу восстановиться. Мне почти 95, и я думал, что у меня все хорошо, но это выбило меня из колеи».

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Супруга ветерана расстроена не меньше: «Какой смысл воевать за свою страну, если с тобой случается такое? Он видел ужасы войны и думал, что делает все для государства, но всем плевать». Она подозревает, что кражу совершили молодые люди, которые «никогда не работали и не имеют представление об ответственности и уважении».

В полиции заявили, что расследуют преступление.

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