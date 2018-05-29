Ветеран Второй мировой окончил школу в 92 года

Ветеран Второй мировой войны из американского штата Огайо получил аттестат об окончании школы в 92 года. Об этом сообщает информационный портал ABC 6.

Роберт Локард (Robert Lockard) ушел из средней школы больше 70 лет назад после того, как его «завалил» один из учителей. Сначала юноша подрабатывал поваром в ресторане, а когда его призвали в армию, стал военным поваром.

Американец сражался в боях в Центральной Европе и на севере Франции и принимал участие в высадке в Нормандии. За боевые заслуги он был награжден медалью Победы во Второй мировой войне. В беседе с журналистами мужчина признался, что не любит вспоминать о войне, так как «видел слишком много смертей».

В итоге Локард смог получить аттестат только в субботу, 27 мая, на торжественной церемонии в школе города Серклвилл вместе с другими выпускниками. Мужчина гордо прошел к директору школы в мантии и квадратной академической шапочке. «Это значит все для меня. Все. Все эти годы я думал об этом», — отметил он со слезами на глазах.

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