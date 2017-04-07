Американец пригласил свою 93-летнюю бабушку на школьный выпускной

Житель американского штата Южная Каролина пригласил свою 93-летнюю бабушку на школьный выпускной. Об этом пишет Daily Mail.

Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell) предложил Бетти Джейн Кин (Betty Jane Keene) сопровождать его на мероприятие еще в 2016 году. К апрелю 2017 года американка заказала для себя платье, а также обзавелась бутоньеркой из роз. Перед выпускным пенсионерка также сделала себе вечерний макияж, прическу и маникюр.

По словам Кин, около 100 учеников школы поприветствовали ее на вечере. «Они отлично провели время и назвали вечер лучшим в своей жизни», — сказала ABC News мать выпускника Жаклин.

Ранее в апреле стало известно, что в США гомосексуальный студент военного училища Вест-Пойнт Андрес Камило (Andres Camilo) пригласил на выпускной бал своего бойфренда Макса Эмерсона (Max Emerson). Камило опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместную с Эмерсоном фотографию с праздника.