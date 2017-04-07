В США кадет-гей пригласил спутника на выпускной

В США гомосексуальный студент военного училища Вест-Пойнт Андрес Камило (Andres Camilo) пригласил на выпускной бал своего бойфренда Макса Эмерсона (Max Emerson). Об этом пишет Elite Daily.

Камило опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместную с Эмерсоном фотографию с праздника, подписав: «Мой спутник — лучший».

Снимок заслужил порядка 15 тысяч лайков. Всего за обновлениями молодого человека следят более ста тысяч пользователей. В комментариях к посту многие подписчики назвали пару очаровательной, удивительной и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей.

Расположенная в штате Нью-Йорк Военная академия Соединенных Штатов Америки (United States Military Academy), известная также как Вест-Пойнт (West Point), — высшее федеральное военное учебное заведение армии США. Является старейшей из пяти военных академий страны. Кандидаты на поступление должны получить рекомендацию на зачисление от члена Конгресса или вице-президента. Обучение оплачивается государством в обмен на обязанность кадетов поступить на действительную службу.