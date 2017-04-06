Певец Барри Манилоу совершил каминг-аут

Американский певец Барри Манилоу признался в гомосексуальности в интервью изданию People.

73-летний музыкант рассказал, что ранее не подтверждал слухи о своих предпочтениях из страха огорчить поклонниц — в частности, не говорил, что уже 40 лет состоит в отношениях со своим менеджером Гэрри Кифом (Garry Kief).

Другой причиной молчания, по словам Манилоу, был его собственный скрытный характер:«Я за приватность, и всегда был», — пояснил певец.

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Барри также рассказал, что они с Гэрри поженились в 2014 году, церемонию провели в узком кругу в городе Палм-Спрингс (Калифорния), где живет музыкант.

Певец сообщил, что поклонники, узнавшие о его отношениях, поддержали его. «Я так благодарен за это», — признался Манилоу.

Впервые информация о гомосексуальности Манилоу и его свадьбе появилась в СМИ в 2015 году, но музыкант тогда не пожелал ее подтвердить.

Манилоу родился в Бруклине в 1943 году. Пик славы исполнителя пришелся на 1970-1990-е годы. В 1987-м на телемарафоне в Вене актер в дуэте с Аллой Пугачевой исполнил песню One Voice на английском и русском языках.

