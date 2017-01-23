В сети запустили хештег #ПоддерживаюЛГБТпотомучто

Пользователи сети встали на защиту людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В Twitter запустили акцию с хештегом #ПоддерживаюЛГБТпотомучто и рассказали о своем мнении и отношении к представителем ЛГБТ-сообщества.

Многие принялись защищать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, аргументируя свою позицию статьей 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина. «Это их право, и мы не вправе решать ничего за них и, в принципе, за всех людей», — отметил один из них.

«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека. Почему ЛГБТ принижают? Они тоже люди», — присоединился к акции другой пользователь.

Некоторые объяснили свою поддержку ЛГБТ личными мотивами, в то же время отмечая свою принадлежность к людям с традиционной сексуальной ориентацией.

Другие на волне внезапной поддержки начали совершать каминг-ауты и признаваться в своих сексуальных предпочтениях. «Сам являюсь бисексуалом», — заявил юзер с ником Sasha Blant.