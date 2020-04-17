В ДНР отменили парад 9 мая из-за коронавируса

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отменили празднование 9 мая юбилея Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия великой Победы. Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся», — заявил глава ДНР Денис Пушилин на заседании штаба по противодействию коронавирусу. Он заверил, что ни один ветеран войны не останется без внимания.
С 14 марта в ДНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В самопровозглашенной республике зафиксированы 30 случаев заражения.
Ранее парад на 9 мая отменили Россия и Казахстан. От празднования решили отказаться в Молдавии и в Риге. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике все запланированные торжества, посвященные юбилею Победы, состоятся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения