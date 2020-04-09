В Риге отменили празднование 9 Мая

В Риге из-за режима чрезвычайной ситуации, вызванного пандемией коронавируса, отменили праздничные мероприятия к 9 мая, которые традиционно проводятся у Памятника освободителям в Пардаугаве. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на представителей организации 9maijs.lv.
«Сейчас мы разрабатываем концепцию прямого эфира в Facebook, — пояснили в организации. — Очень хочется, чтобы у латвийцев была возможность вспомнить, как мы собирались вместе 9 мая в предыдущие годы».
В Даугавпилсе отделение Русской общины Латвии планирует провести мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. «Формат, конечно же, будет не таким, как в течение многих лет. Все пройдет с учетом условий чрезвычайной ситуации, закон мы не нарушим», — заявили в общине.
Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена в середине марта, позже ее продлили до 12 мая. В стране зарегистрированы 577 случаев заражения.
Ранее празднование 75-летия победы отменила Молдавия, в Казахстане отказались проводить парад. Власти Белоруссии отменять праздничные мероприятия не планируют.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения