Российские ветераны попросили Путина перенести парад Победы из-за коронавируса

Российские ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Они направили ему обращение, с которым ознакомился ТАСС.

Ветераны обратились к президенту из-за ситуации с коронавирусом и попросили провести парад, когда все нормализуется.

В обращении говорится, что президенту надо принять «сложное, но справедливое решение», чтобы парад стал не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

В начале апреля стало известно, что из-за коронавируса могут измениться планы по проведению 9 мая парада Победы на Красной площади в Москве, так как Кремль и Министерство обороны якобы начали рассматривать его альтернативные сценарии. Власти якобы рассматривали в том числе и вариант с переносом парада на осень, тогда бы его приурочили к окончанию Второй мировой войны. Эта дата отмечается во всем мире 2 сентября.

В Минобороны опровергли эти планы и заявили, что очередная репетиция парада прошла 1 апреля. 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось.

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