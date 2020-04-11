В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось. Таким образом на вопрос о новой дате мероприятия ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, парад Победы обязательно состоится или 9 мая, или в другой день.
В начале апреля появилась информация о том, что коронавирус может скорректировать планы по проведению парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. В Кремле и Минобороны России якобы начали рассматривать альтернативные сценарии мероприятия. Сообщалось, что властями даже был рассмотрен вариант перенести парад на осень и приурочить мероприятие к окончанию Второй мировой войны — во всем мире эта дата отмечалась 2 сентября.
В Минобороны такие планы опровергли. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, подготовка к мероприятию идет — очередная парадная тренировка прошла 1 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения