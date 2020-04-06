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Почетный президент РФС назвал условие проведения Парада Победы в Москве

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков порассуждал о возможности проведения в Москве 9 мая Парада Победы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам функционера, сейчас очень трудно делать прогнозы, однако подготовка к праздничным мероприятиям идет полным ходом.

«Мы с семьей относимся к самоизоляции с полной ответственностью. Если все будут так же ответственно относиться, Парад Победы состоится 9 мая, правительство делает для этого все», — отметил Колосков.

Функционер возглавлял РФС с 1992 по 2005 год, после чего стал почетным президентом организации.

Источники в Минобороны и Кремле заявляли о рассмотрении властями альтернативных сценариев проведения Парада Победы на Красной площади — один из таких планов предполагает перенос мероприятия на 2 сентября со зрителями, другой — проведение 9 мая, но без зрителей.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Гражданам можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

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