Планы перенести парад Победы в Москве опровергли

В Минобороны опровергли планы перенести парад Победы 9 мая в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, подготовка к мероприятию идет по плану. Очередная парадная тренировка прошла 1 апреля. Менять дату и формат парада не планируется. Со всеми участниками мероприятия проводятся «беспрецедентные меры профилактики» во избежание заболеваний личного состава.
Конашенков также отметил, что «люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».
Ранее принадлежащее Григорию Березкину издание РБК написало, что коронавирус может скорректировать планы по проведению парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. В Кремле и Минобороны России якобы начали рассматривать альтернативные сценарии мероприятия. Сообщалось, что властями якобы даже был рассмотрен вариант перенести парада на осень и приурочить мероприятие к окончанию Второй мировой войны — во всем мире эта дата отмечалась 2 сентября.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения