Кремль отреагировал на просьбу ветеранов перенести парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят просьбу ветеранов перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Это обращение будет рассмотрено», — отреагировал Песков.
15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме, в частности, отмечалось, что главе государства надо принять «сложное, но справедливое решение», чтобы парад стал не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».
Еще ранее стало известно, что Кремль и Министерство обороны России рассматривает альтернативные сценарии проведения парада. Властями, как указывало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, может быть рассмотрен вариант переноса мероприятия на осень, либо проведение как и положено, 9 мая, но без зрителей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения