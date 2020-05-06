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В России предложили дистанционно поблагодарить ветеранов ко Дню Победы

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В России запустили акцию «Письмо Победы», приуроченную к 9 Мая. Об этом сообщается на странице «Волонтеры Победы» во «ВКонтакте».

В опубликованном ролике указывается, что в 2020 году привычное празднование Дня Победы оказалось невозможным из-за сложной эпидемической ситуации. «Увы, у нас не получится пройтись по заполненным улицам города, чтобы уже утром поздравить ветеранов с праздником», — говорится в сообщении.

В связи с этим организаторы призывают граждан поблагодарить ветеранов дистанционно. Для этого необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и скачать специальный бланк, на котором предлагается написать письмо со словами благодарности для ветеранов. Волонтеры передадут им поздравления лично в руки.

4 мая Общественная палата России ко Дню Победы в Великой Отечественной войне запустила в социальных сетях флешмоб, посвященный воспоминаниям о родных, ушедших на фронт. Россиян призвали написать пост или снять видео-рассказ (до 50 секунд) о родственниках, участвовавших в войне, и размещать их в своих социальных сетях под хештегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ.

Традиционный парад Победы, проводимый ежегодно 9 мая, перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. В этот день пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

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