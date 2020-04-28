Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России в онлайн-режиме

В России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». В этом году она проходит в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы», выступившего одним из организаторов акции.

Участникам акции предложили «найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них». Если ленточка не сохранилась, то желающие принять участие в акции смогут наложить «виртуальную» ленточку на свое фото в Instagram.

«Также волонтеры передают ленты в магазины, аптеки, пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, вместе с доставкой продуктов и медикаментов, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Все ленты предварительно дезинфицируются», — говорится в сообщении организации.

Акция «Георгиевская ленточка» в 2020 году пройдет в 15-й раз. Партнером и одним из главных организаторов акции «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра.

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