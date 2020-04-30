Россиян призвали писать поздравительные письма ветеранам

Жители России могут написать поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны, а волонтеры передадут их прямо в руки адресатам. О старте акции «Письмо Победы» сообщили вТАСС.

Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова призвала жителей всех городов не оставаться равнодушными. Она подчеркнула, что это возможность успеть лично поблагодарить ветеранов.

Амельчинкова рассказала, что можно писать не только фронтовикам, живущим в России, но и тем, кто находится за рубежом, так как представительства движения есть в 46 странах мира. Достаточно заполнить бланк на сайте движения «Волонтеры Победы», и письмо уйдет к своему герою.

16 апреля стало известно о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан.

Позднее глава государства рассказал, что состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов прогремят салюты в честь 75-летия Победы.

30 апреля президент России Владимир Путин пообещал 9 мая в 19:00 выйти на балкон и спеть «День Победы». Предложение поступило главе государства во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе».

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