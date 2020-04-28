Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Президент России Владимир Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Его слова во вторник, 28 апреля, приводит РИА Новости.

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава государства, добавив, что вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

По его словам, в этот раз отмечать праздник придется, соблюдая «требования безопасности, режима самоизоляции». При этом Путин подчеркнул, что, несмотря ни на что, День Победы останется в сердцах россиян, а все планировавшиеся масштабные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие «Бессмертный полк», будут проведены позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится.

«Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего вдвойне для наших ветеранов», — заверил российский лидер.

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан. После этого стало известно о решении вернуть обратно в части всех военнослужащих, которые были задействованы в проведении парада Победы на Красной площади из-за его переноса.

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