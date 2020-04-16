Россиянам пообещали масштабный парад Победы до конца года

Масштабный парад Победы в Москве состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 16 апреля.

По ее словам, дату в ближайшие дни определит руководство страны.

15 апреля российские ветеранские организации попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за ситуации с распространением нового вируса. В обращении говорится, что праздник не должен стать угрозой жизни людей.

Позже принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что в Кремле решили не проводить парад 9 мая.

В начале апреля стало известно, что из-за коронавируса могут измениться планы по проведению 9 мая парада Победы на Красной площади в Москве. Сообщалось, что парад могут перенести на начало осени.

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