Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату. О таком решении стало известно принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
По словам трех источников издания в администрации президента и Минобороны, официально о переносе планируется сообщить до конца недели. Утверждается, что об этом объявит глава государства Владимир Путин.
Как пишет РБК, о переносе может быть объявлено 16 апреля на заседании Совета безопасности России.
15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». Пресс-секретарь российского лидера отмечал, что обращение будет рассмотрено.
РБК также ранее сообщало, что администрация президента и Минобороны России рассматривает несколько сценариев проведения парада. Властями может быть рассмотрен вариант переноса мероприятия на осень, либо проведение как и положено, 9 мая, но без зрителей.
За последние сутки в России зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения