Кремль прокомментировал возможный перенос парада Победы

Кремль рассматривает различные варианты возможного переноса парада Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в этом вопросе власти будут учитывать эпидемиологическую обстановку в России. «Если и когда будет принято решение, президент [Владимир Путин] об этом сообщит», — добавил он, призвав дождаться заявления главы государства.

В среду, 15 апреля, принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники сообщило о решении Кремля не проводить парад Победы в Москве 9 мая. Уточнялось, что официальное объявление о переносе мероприятия планируется сделать до конца недели.

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