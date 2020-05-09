В России назвали День Победы объединяющим народы мира праздником

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова выпустила обращение по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Она заявила, что вопреки всем трудностям в международных отношениях, День Победы объединяет различные народы мира. В этот день в России вспоминают наших союзников по антигитлеровской коалиции, народы Великобритании, США и Франции.

Глава федерального агентства отметила вклад в Победу ветеранов Арктических конвоев и помощь британцев осажденному Сталинграду в дни войны. По ее словам, особым событием также стала встреча на Эльбе советских защитников с союзнической армией из США.

«Народы Китая, Индии, Монголии и других стран были с нами по одну сторону баррикад и ковали вместе эту победу. Сегодня – наш общий праздник», — добавила Митрофанова.

Руководитель Россотрудничества сделала особый акцент на необходимости совестных усилий для поддержания мира и противостояния новым глобальным вызовам, которые угрожают человечеству.

«Мы черпаем веру и силы для преодоления новых масштабных угроз в беспримерном мужестве наших ветеранов, в их Великой Победе, 75-летие которой мы сегодня празднуем», — завершила она.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Великой Победы. Генерал армии отметил, что в каждой семье помнят и ценят великие подвиги, которые совершили воины Красной Армии во имя свободы и независимости родной Отчизны.

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