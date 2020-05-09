Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о недопустимости пасквилей на подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Его поздравление с 75-летием Победы опубликовано на сайте СКР.

Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что сегодня как никогда важно не допускать искажений подвига народа СССР в войне.

Председатель СКР заявил, что советский народ заплатил «слишком высокую цену» за освобождение Отечества и Европы, чтобы позволить «современным идеологам нацизма повторить трагедию Второй мировой войны».

«Для нашей родины 2020 год — год памяти и славы — имеет особое значение. Торжественно отмечая эту юбилейную дату, мы вновь осознаём всю грандиозность победы над фашизмом», — отметил председатель СКР. Он добавил, что в России высоко чтят стойкость, мужество и верность своей родине, а также подвиги героев войны. Бастрыкин призвал передавать «юным наследникам великой победы уважение к истиной мировой истории» и стремление «познавать и чтить героизм наших отважных предков».

Он напомнил о проходящей в этом году онлайн акции «Бессмертного полка». «Мы бережно храним и передаем молодежи память о самоотверженности советских солдат, павших в кровопролитных сражениях, и тыловиках, непрерывно обеспечивавших нужды фронта», — подчеркнул Бастрыкин.

Ранее в мае Бастрыкин призвал подчиненных принять участие в виртуальной акции «Бессмертный полк».

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