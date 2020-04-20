Следователи проверят архив ФСБ о преступлениях финнов в Карелии в годы войны

Следственный комитет России проведет проверку по материалам рассекреченного архива ФСБ о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Процессуальная проверка пройдет по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ («Геноцид»). Следователи изучают материалы об уничтожении военнопленных и мирного населения СССР славянской национальности в концлагерях, созданных финской оккупационной администрацией на территории республики. После проверки им будет дана соответствующая правовая оценка.

16 апреля сообщалось о публикации архива ФСБ с воспоминаниями узников концлагерей. В них побывал каждый четвертый житель республики. В 1941-1944 годах финны построили 14 концлагерей в оккупированной ими Карело-Финской ССР. Весной 1942 года там содержались 24 тысячи узников, что составляло 30 процентов населения республики. Историки подсчитали, что в лагерях побывали 50 тысяч человек, среди них русские, белорусы, украинцы. Треть узников лагерей погибли от голода.

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