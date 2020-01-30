В Москве нашли главного российского фашиста

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Алишер Мухитдинов
Алишер Мухитдинов

Создателем глобального фашистского интернет-форума IronMarch.org («Железный марш») оказался москвич, выходец из влиятельной узбекской семьи Алишер Мухитдинов. Этот человек скрывался под псевдонимом Александр Славрос, выяснила «Русская служба Би-би-си».

Форум сотрудничал с международными националистическими организациями. Его участники мечтали, что терроризм эволюционирует в ядерный апокалипсис. Последний девиз «Железного марша» содержал слова «евреи», «печи» и «расовая война».

В интернете Славрос открыто называл себя фашистом и расистом, был идеологом для многих западных неонацистов, записывал подкасты и видеоблоги, писал философские эссе, «создавал новейшую версию фашизма для миллениалов». В отличие от некоторых участников форума, осужденных за убийства и экстремизм, он избежал уголовного преследования. Россиянин закрыл площадку в 2017 году и обосновался в трехкомнатной квартире в панельном доме на юго-западе столицы.

Издание описывает деятельность молодого человека за последние 10 лет. Он учился на психологическом факультете МГУ, перевелся на политологию, был отчислен и поступил на ту же специальность в МГИМО. Однокурсница Евгения описала его как дружелюбного, эрудированного, ненавязчивого. «Я категорически не поддерживаю подобные взгляды, но его позицию всегда слушала с интересом, за ней стояли знания», — сказала она.

Еще один однокурсник рассказал журналистам, что Мухитдинов — обладатель смуглой кожи и восточных черт лица — называл себя «метанационалистом». По словам собеседника издания, тот специально придумал такой термин, потому что понимал, что далек от сообщества российских нацистов и того, что в США называется «государством для белых» (white ethnostate). Свою идеологию он создавал на задних партах на парах, за основу брал работы русских и итальянских националистов.

В университете юноша носит только черную одежду, в частности тактический комбинезон с 15-ю карманам, «как у Вассермана». Иногда надевал деловой костюм фабрики «Большевичка». На форуме он писал, что любит «милитари» за функциональность и «из уважения к предкам-военным».

В конце 2000-х он участвовал в московском митинге ультраконсервативного движения «Народный собор» против гей-парада. В 2011 году создал сайт Slavros.org, зарегистрированный на его настоящее имя, и публиковал там свое творчество, ролики и аудио. Под ником Alexander Slavros на англоязычных сервисах Tumblr и DeviantArt выкладывал самодельные плакаты против ЛГБТ, либералов и троцкистов. После беспорядков на Манежной площади в декабре 2010-го опубликовал 100-страничный манифест «Движения русской железной молодежи», в котором провозгласил себя его «абсолютным властителем». Участников движения он разделил на «витязей», «воителей» и «воевод», которые обязаны носить военную форму, а женщины — косоворотки и юбки в пол.

Корреспонденты «Русской службы Би-би-си» выяснили, что он происходит из влиятельной узбекской семьи. Родственник по отцовской линии при Хрущеве возглавлял правительство Узбекской СССР, потом стал членом президиума ЦК КПСС, был послом СССР в Сирии. Мать работала спортивным журналистом. Отец — бизнесмен, спонсор МГИМО, глава фонда помощи трудовым мигрантам. На сайте Славрос писал, что он наполовину русский и даже по законам нацистской Германии «он ок».

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