Опубликованы рассекреченные ФСБ воспоминания о преступлениях фашистов

Каждый четвертый в Карелии побывал узником финских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя воспоминания людей о военных преступлениях финских фашистов из рассекреченных ФСБ материалов, которые были переданы в Национальный архив Карелии.

В 1941-1944 годах финны построили 14 концлагерей в оккупированной ими Карело-Финской ССР. Весной 1942 года там содержались 24 тысячи узников, что составляло 30 процентов населения республики. Историки подсчитали, что в лагерях побывали 50 тысяч человек, среди них русские, белорусы, украинцы. Их финны считали «ненациональным» населением, а родственными народами признавали карелов, ингерманландцев, вепсов, эстонцев и мордву.

Треть узников лагерей погибли от голода. Бежавший оттуда в мае 1942 года Егор Петрович Егоров рассказывал, что заключенных избивали тросточками и резиновыми дубинками за малейшие нарушения режима.

«Содержащийся в лагере Бриткин вместе с другими был направлен на лесозаготовки на станцию Кутижма, там он заболел и пошел к врачу за помощью, но вместо помощи этот врач избил Бриткина. Больной был направлен обратно в концлагерь, где через неделю и умер. Тем же врачом до потери сознания был избит Иванов Иван», — такие показания дал учитель Павел Филиппович Якимец, также побывавший в концлагере. Он назвал имена тех, кто глумился над узниками: комендант концлагеря №2 Петрозаводска Валентин Микс.

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