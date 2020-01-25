В России оценили «рассекреченный доклад ЦРУ» о Бандере

Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter-аккаунте «доклад ЦРУ США» о деятельности главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

По словам политика, с такими национальными героями, как Бандера, Украина рискует стать изгоем. Сенатор добавил, что украинские власти героизируют и ставят памятники агенту Гитлера, при этом МИД страны настаивает на том, что каждое государство «имеет право на своих героев». «Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов», — заявил Пушков.

Ранее телеканал «Звезда» посчитал, что ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад 1951 года о деятельности Степана Бандеры. На самом деле эти данные из журнала «Социалистический вестник» доступны на сайте с 2013 года. Телеканал указал, что причиной рассекречивания стало требование американского закона «О разоблачении нацистских военных преступников».

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В вышеуказанной статье лидер украинских националистов описывается как «украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2)», который провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. Там также описываются преступления, совершенные вооруженными отрядами Бандеры на оккупированной нацистами территории.

Степан Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую на Западной Украине. Тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, в октябре 1959 года он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны — звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал этот указ незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины.

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