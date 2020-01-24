ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас. Причиной рассекречивания стало требование американского закона «О разоблачении нацистских военных преступников».

Доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» был создан в 1951 году. В нем лидер украинских националистов описывается как «украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2)», который провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина.

В документе описываются преступления, совершенные вооруженными отрядами Бандеры на оккупированной нацистами территории. «Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.

Степан Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, в октябре 1959 года он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны — звания Героя Украины.

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