Захарова отреагировала на «рассекреченный доклад ЦРУ» о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на «доклад ЦРУ США» о деятельности главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степа Бандеры. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

Захарова высказала свое мнение после информации в СМИ о «рассекреченных документах ЦРУ», среди которых особо выделялся якобы «доклад спецслужбы», который оказался переводом статьи 1951 года русскоязычного эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник».

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала спикер МИД.

Материалы по теме «Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут» Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию

Ранее телеканал «Звезда» посчитал, что ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад 1951 года о деятельности Степана Бандеры. На самом деле эти данные из журнала «Социалистический вестник» доступны на сайте с 2013 года. Телеканал указал, что причиной рассекречивания стало требование американского закона «О разоблачении нацистских военных преступников».

В вышеуказанной статье лидер украинских националистов описывается как «украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2)», который провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. Там также описываются преступления, совершенные вооруженными отрядами Бандеры на оккупированной нацистами территории.

Степан Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую на Западной Украине. Тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, в октябре 1959 года он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны — звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал этот указ незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru