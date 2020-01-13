В партии Зеленского назвали Бандеру террористом

Депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

В заметке Бужанский порассуждал о том, что современные украинские националисты копируют языковую и культурную политику польского государства, с которой боролся Бандера. Пост он приурочил к годовщине даты, в которую «террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок».

По мнению Бужанского, Бандеру судили именно за противодействие польской политике ассимиляции украинцев, которую сейчас пытаются копировать уже украинские националисты. Парламентарий считает удивительным, что люди, называющие себя последователями Бандеры, выступают за то, против чего он боролся.

Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Данное объединение запрещено в России. 20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны — звания Героя Украины.

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