Бывшие узники концлагерей попросили СКР расследовать преступления оккупантов

Бывшие узники финских концлагерей попросили главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина провести расследование в отношении действий финских оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Валентина Мошникова, Тамара Кардаш, Ленина Макеева и Галина Чапурина, пережившие концентрационные лагеря Петрозаводска, уверяют в своем обращении, что в действиях финских оккупантов были все признаки геноцида. Командование оккупантов разделяло население по национальному признаку, истребляло и подвергало насилию.

При этом ответственность за преступления никто не понес. Теперь, как признают авторы письма, назвать имена виновных военнослужащих сложно.

20 апреля сообщалось о проверке, которую СКР проведет по материалам рассекреченного архива ФСБ о преступлениях финнов в Карелии. В 1941-1944 годах финны построили 14 концлагерей в оккупированной ими Карело-Финской ССР. Весной 1942 года там содержались 24 тысячи узников, что составляло 30 процентов населения республики. Историки подсчитали, что в лагерях побывали 50 тысяч человек, среди них русские, белорусы, украинцы. Треть узников лагерей умерли от голода.

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