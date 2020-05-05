Лановой призвал российских следователей участвовать в «Бессмертном полку» онлайн

Председатель Следственного комитета России, генерал юстиции (СКР) Алескандр Бастрыкин призвал подчиненных принять участие в виртуальной акции «Бессмертный полк». Соответствующее заявление во вторник, 5 мая, опубликовано на официальном сайте ведомства.

По словам Бастрыкина, идею в преддверии 9 мая предложил Василий Лановой, народный артист СССР, сопредседатель гражданской инициативы «Бессмертный полк», член Общественного совета при СКР и председатель Попечительского совета Кадетского корпуса СКР имени Александра Невского.

По замыслу Ланового, российские следователи должны принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», рассказав на страницах официального сайта инициативы о героях, причастных к победе в Великой Отечественной войне.

В настоящее время на сайте СКР уже проводится ведомственная виртуальная акция «Бессмертный полк: поколение Победителей».

27 апреля сообщалось, что Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» 9 мая. В связи с введенным режимом самоизоляции он попросил провести мероприятие в онлайн-формате.

Виртуальная акция «Бессмертный полк» пройдет в интерете 9 мая – в сети будут показаны ролики, подготовленные жителями России. За первую неделю с начала регистрации организаторам поступило уже свыще 600 тысяч заявок.

«Бессмертный полк» — это международное общественное гражданско-патриотическая акция по сохранению памяти о героях, воевавших с фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны. Акция впервые прошла в 2012-м в Томске. Активистами и начинателями новой традиции стали местные тележурналисты. В настоящее время это мероприятие вошло в привычку не только многих россиян, но и всего мира: каждое 9 мая люди входят на массовое шествие — на дорогу памяти — с фотографиями родственников, внесших и свой вклад в победу над фашизмом.

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