«Бессмертный полк» поможет найти родственников неизвестных солдат

Со 2 мая в цифровом архиве проекта «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц Vision. Компьютерное зрение найдет одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними. Mail.ru расширяет архив проекта и объединяет свои усилия с народным движением «Бессмертный Полк», который передаст собранные фотографии военных лет «Лицам Победы». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

«Лица Победы» — первый в мире цифровой архив времен войны, задействующий технологии машинного обучения. Благодаря проекту пользователи со всего мира смогут не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами фотографий. Оперативно связаться с другими пользователями можно через Почту Mail.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Проект «Лица Победы» стартовал в начале марта 2020 года. На первом этапе пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии времен войны с портретами родных и их сослуживцев.

«Бессмертный полк» хранит, в том числе, фотографии неизвестных солдат. На сайте движения есть специальный раздел, куда загружаются фотографии участников войны, чьи имена владельцы снимков не знают, теперь проект «Лица Победы» сможет помочь найти родственников этих героев.

Взяв за основу технологию распознавания лиц Vision, которая используется в «Облаке» и других сервисах Mail.ru, компания добавила в нее специальные алгоритмы для обработки снимков низкого качества. Программа анализирует черно-белые кадры, фотографии, сделанные с засветами или в темноте. Технология способна искать даже по снимкам с механическими повреждениями — с трещинами, надрывами или отсутствующими фрагментами.

Нейросеть научилась находить одних и тех же людей среди всех загруженных снимков с точностью 99.8%. Система учитывает особенности фронтовых фотографий - распознает людей в разных головных уборах, с рукой, приложенной к голове во время воинского приветствия, а также другие нюансы.

Даже если снимки сделаны в разные годы, Vision поймет, что на них один и тот же человек несмотря на возрастные изменения, смену прически, бороду или другие усложняющие поиск факторы. Еще одна особенность технологии Mail.ru - возможность “узнавать” людей при разных положениях лица: в профиль, полубоком или при наклоне головы.

Проект Mail.ru станет частью Всенародного исторического депозитария «Лица Победы», созданного Музеем Победы.

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