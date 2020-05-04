Более 600 тысяч заявок поступило на участие в «Бессмертном полку онлайн»

За неделю с начала регистрации в виртуальном шествии «Бессмертный полк онлайн» поступило более 600 тысяч заявок. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Теперь принять участие в виртуальном шествии могут те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.

Из полученной базы материалов будет сформирован видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая.

Трансляцию шествия покажут на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС и «Победа», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на различных онлайн-платформах и сайте «Бессмертного полка». «Традиционное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно состоится в городах России после того, как страна победит эпидемию коронавируса», — отмечается в сообщении движения.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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