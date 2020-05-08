Сотрудники Росгвардии спели «День победы» на разных языках народов России

Росгвардия поддержала международную патриотическую музыкальную акцию «День Победы на всех языках». Сотрудники ведомства спели песню в честь 75-летия Победы на разных языках народов России. Ролик опубликован на сайте Росгвардии.

Легендарную песню военнослужащие исполнили на своих родных языках — аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском. Марафон объединил талантливых представителей ведомства из разных регионов России — от районов Крайнего Севера и Сибири до Кавказа. Заключительный припев был исполнен в Москве, в стенах Центрального Музея Великой Отечественной войны.

Акцию «День Победы на всех языках» запустил Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Принять участие в ней может каждый желающий: для этого нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru и с помощью интерактивного сервиса караоке исполнить песню «День Победы» на своем родном языке.

В сети уже появилось множество видео роликов, где жители национальных регионов России и других стран, пользуясь переводами песни, выложенными на сайте, исполняют гимн Победы (акция в сети будет сопровождаться хештегом #ГимнПобеды). Народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков исполнил песню на башкирском языке. На узбекском и русском языках ее спел солист Государственного академического большого театра имени Навои Рахим Мирзакамалов.

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