Проект «Москва — с заботой об истории» открыл первый виртуальный музей

Заработал первый онлайн-музей Главархива и центров «Мои Документы» об истории Великой Отечественной войны «Москва — с заботой об истории». В музее представлены документы, письма, ордена, предметы участников Великой Отечественной войны, а также документальная видеохроника и интерактивные карты. Кроме того, посетителям доступны видеоролики с исторической хроникой, анимированные схемы сражений, интерактивные карты. Это первый подобный онлайн-музей, объединивший почти 7,5 тысячи документов и предметов военного времени, переданных жителями столицы в рамках акции Главного архивного управления Москвы и центров госуслуг «Мои Документы». Об этом «Ленте.ру» сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Акции "Москва — с заботой об истории" исполнился год, за это время усилиями москвичей удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны. Около 7,5 тысячи документов и других предметов военного времени послужили основой для создания виртуального музея. Особенно это актуально сейчас, во время действия ограничительных мер в городе — с появлением виртуального музея любой желающий может познакомиться с историей, не выходя из дома», — рассказала Анастасия Ракова.

Гости онлайн-музея смогут день за днем, месяц за месяцем пройти путь от поражений первых дней войны к победному маю 1945 года, увидеть мирную жизнь людей, которые еще не знают о грядущей войне, познакомиться с неизвестными фактами трудного военного времени и понять, какой ценой далось восстановление страны и возвращение к мирной жизни после величайшего испытания XX века.

Отдельный тематический блок виртуальной экспозиции — документы из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области, впервые ставшие доступными для широкого круга исследователей. Из них можно узнать о работе УНКВД Москвы и Московской области за линией фронта, боевых операциях истребительных батальонов.

Фронтовые письма и воспоминания стали основой видеосюжетов, в которых актеры Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Никоненко, Александр Михайлов, Станислав Дужников, Борис Щербаков, Алена Бабенко, Евгений Герасимов, Андрей Мерзликин, Захар Прилепин, Дмитрий Мухамадеев воспроизводят атмосферу событий Великой Отечественной войны и позволяют услышать тех, кто на фронте или в тылу каждый день всеми силами приближал Победу.

Проект «Москва — с заботой об истории» стартовал накануне 9 мая в 2019 году. Цель проекта — сохранить подлинные источники о событиях времен Великой Отечественной войны, которые ранее хранились в семейных архивах жителей. В рамках проекта жители передали на хранение в Главархив через центры госуслуг фронтовые фотографии, письма, дневники солдат, а также предметы быта и гардероба. В фондах архива документы, при необходимости, отреставрировали и обеспечили им вечное хранение в надлежащих условиях. Позднее на основе собранных материалов был создан цикл одноимённых выставок в центрах госуслуг, а теперь запущен виртуальный музей vov.mos.ru.

