Легендарную песню «День Победы» жители разных стран споют на своих языках 9 мая

Жители России и более 60 стран мира примут участие в международной культурно-патриотической акции, организаторы которой впервые собрали более ста переводов песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Проект «"День Победы" на разных языках» реализуется по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Партнерами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы». Впервые многие желающие смогут исполнить легендарную песню на своих родных языках.

Акция пройдет в день 75-летнего юбилея Победы, 9 мая 2020 года. На сайте проекта будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.

«Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны — это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей — все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция — из многоголосия образуется единство. Мы рассчитываем, что "День Победы" на своем языке споют представители многих стран», — сказал координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

О желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

Российские знаменитости приглашают соотечественников поучаствовать в проекте. Среди них — народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполняющий «День Победы» на протяжении многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, народный артист России Николай Басков певец и композитор Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.

В сети уже появилось множество видео роликов, где жители национальных регионов России и других стран, пользуясь переводами песни, выложенными на сайте, исполняют гимн Победы (акция в сети будет сопровождаться хештегом #ГимнПобеды). Народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков исполнил песню на башкирском языке. На узбекском и русском языках ее спел солист Государственного академического большого театра имени Навои Рахим Мирзакамалов.

