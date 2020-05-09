Российские полицейские приняли участие в акции «Свет Победы» на 9 Мая

Полицейские поздравили ветеранов с 9 Мая в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД приехали в Парк Победы на Поклонной горе в Москве, чтобы почтить память ветеранов и тружеников тыла. Там они также возложили цветы к Вечному огню.

Позже они приняли участие в акции «Свет Победы». Полицейские выстроили патрульные автомобили в виде цифры 75, включили фары и проблесковые маяки и зажгли в руках фонарики. «Так участники акции выразили благодарность поколению, которое боевыми и трудовыми подвигами подарило нам этот день – День Великой Победы!» — рассказал Волк.

Ранее россияне, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса, спели песню «День победы» со своих балконов. Граждане держали в руках фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее проводились авиационные парады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!