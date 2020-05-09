На участие в «Бессмертном полку онлайн» поступило почти три миллиона заявок

Россияне отправили 2,8 миллиона заявок на участие в патриотической акции «Бессмертный полк» в онлайн-режиме. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

Наибольшее число участников соберется на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Отмечается, что из этих социальных сетей пришло по миллиону заявок, также около 200 тысяч пришли из «Банка Памяти» Сбербанка. На сайте «Бессмертный полк онлайн» россияне заполнили более 580 тысяч анкет.

После того, как проверятся факты о ветеранах, участников включат в онлайн-шествие. Организаторы заявили, что мероприятие продлится более 18 дней. Его можно посмотреть на сайте «Бессмертного полка России», «Международного Бессмертного полка», а также в онлайн-кинотеатре Okko.

Любой сможет посмотреть на своего ветерана. О том, когда именно он начнет маршировать в строю, станет известно по электронному письму с точным временем, которое организаторы проекта обязательно отправят всем участникам.

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