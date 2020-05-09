Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем Победы. Свое обращение политик опубликовал во «ВКонтакте».

«С болью вспоминаем о жертвах той страшной войны. И конечно, дарим теплоту наших сердец ветеранам, разделяя с ними радость священного праздника», — написал Медведев.

Бывший президент поблагодарил ветеранов за победу над фашистами. Он напомнил, что шествие «Бессмертного полка» в этот раз не проводится из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, но отсрочить праздник — «не значит заменить» его, подчеркнул политик.

«Наш народ пережил не одну войну, прошел через множество испытаний, и потому мы знаем цену человеческой жизни. Знаем, как важно объединить наши усилия для того, чтобы угроза отступила. Мы обязательно поздравим друг друга, обнимем вас, дорогие фронтовики, как только справимся с вызовом. А справимся мы обязательно, ведь именно у вас мы научились побеждать», — заключил Медведев.

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