Смотрящего авиапарад Путина сняли на видео

Журналисты РИА Новости запечатлели, как президент России Владимир Путин смотрел авиационный парад в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале репортеров.

Глава государства наблюдал за самолетами с крыльца первого корпуса Кремля, говорится в публикации. Там расположен рабочий кабинет президента.

9 мая Путин дважды публично выступал с поздравлениями в связи с Днем Победы. Он обратился к гражданам возле Могилы Неизвестного Солдата, а также произнес речь перед военнослужащими Президентского полка на Соборной площади Кремля.

Воздушный парад в Москве прошел сразу же после первого выступления главы государства. Над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация и вертолеты. Традиционный парад на главной площади России перенесен в связи с распространением коронавируса.

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