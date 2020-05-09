Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с поздравлением с Днем Победы. Глава государства выступает возле Могилы Неизвестного Солдата у стен московского Кремля на фоне Вечного огня. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Перед выступлением Путин возложил цветы к мемориалу и недолго постоял перед ним.

«Мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату. Будет наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка". Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость», — сказал президент.

«Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником и с Днем Победы, ура!» — поздравил Путин, после чего оркестр начал исполнять гимн России.

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, проводятся авиационные парады — военные самолеты пройдут и над Москвой.

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