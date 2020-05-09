Стратегические бомбардировщики и истребители пролетели над Красной площадью

В небе над Москвой состоялся воздушный парад с участием авиации ВКС России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Над Красной площадью пролетели вертолеты, истребители-перехватчики, стратегические и дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Кроме того, была задействована военно-транспортная авиация.

Перед началом авиапарада президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступил там с речью. Глава государства пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и торжественно несмотря ни на что — будет как парад на Красной площади, так и шествие «Бессмертного полка».

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, проводятся авиационные парады.

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