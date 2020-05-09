Путин заявил о непобедимости россиян в единстве

Россияне знают и верят, что непобедимы, когда объединены. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к согражданам по случаю 75-летия Дня Победы, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Нас объединяет общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее», — указал глава государства.

Путин пообещал, что 75-летие Победы, которое в этом году в России отмечается в усеченном формате из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, в будущем будет широко отпраздновано.

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, проводятся авиационные парады.

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