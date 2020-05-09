Путин третий раз за день обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, участвующим в шествии «Бессмертного полка», которое ежегодно проводится во многих городах страны и всего мира и привлекает миллионы сторонников. Трансляцию третьего за день обращения главы государства, в рамках которого он присоединился к онлайн-акции, вел телеканал «Россия 24».

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, — наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — пообещал российский лидер.

Путин произносил небольшую речь на фоне портретов своих родителей.

Ранее 9 мая глава государства обратился к гражданам возле Могилы Неизвестного Солдата, где он утром возложил цветы. Кроме того, он произнес речь на Соборной площади Кремля перед военнослужащими Президентского полка. Оба выступления транслировались по телевидению.

В этом году «Бессмертный полк» из-за ситуации с коронавирусом проводится онлайн.

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