Праздничный салют в небе над Москвой сняли на видео

Праздничный салют в честь Дня Победы 9 мая 2020 РБК

В Москве прошел торжественный салют, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Десять тысяч снарядов было выпущено в небо над Лужнецкой набережной. Снятое видео опубликовал принадлежащий Григорию Березкину РБК на своем YouTube-канале.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, в этом году в столице отменили запуски салюта из всех точек, кроме одной. Ее до последнего держали в секрете, чтобы там в условиях режима всеобщей самоизоляции не собирались люди.

Подобная ситуация сложилась также в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Там военные «засекретили» информацию о месте проведения салютов, сообщив ее лишь редакциям местных телеканалов, которые должны были снимать мероприятие.

Салют — традиционная часть праздничных мероприятий, проводящихся в России в День Победы, 9 мая. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенными для ее сдерживания ограничениями был перенесен торжественный парад на Красной площади и отменены многие мероприятия.

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