Назван позитивный урок человечеству от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может подтолкнуть человечество к осознанию необходимости цивилизационного единства. Люди могут извлечь позитивный урок, преодолев противоречия, сказал в интервью «Ленте.ру» старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«Единство чрезвычайно важно по мере того, как нарастают наши способности к самоуничтожению», — указал ученый.

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По его мнению, человеческая цивилизация должна осознать свое существование в катастрофично нестабильных враждебных сферах. «Мы в них существуем всегда, но они к нам не доброжелательны. Одна из них — это наше тело, которое очень уязвимо. Еще одна — биологическая, и мы видим сейчас ее проявление в лице коронавируса», — объяснил Кононов.

«Только благодаря общемировому единству мы сможем не допустить дальнейшее распространение коронавируса и деградацию общественных и государственных институтов и прийти к цивилизации всеобщего благоденствия, предварительно выстроив национальные государства всеобщего благоденствия», — подытожил ученый.

Благодаря пандемии, как считает Кононов, большинство россиян осознали, что на самом деле могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.

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