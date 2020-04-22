Названа дата начала учебного года для российских студентов

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

Фальков уточнил, что формат обучения будет определен позднее, в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

16 апреля министр допустил, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме. При этом он подчеркнул, что акцент будет сделан на качестве образования, и стратегия будет определяться исходя из этого.

Ранее 22 апреля Фальков заявил, что Минобразования прорабатывает вопрос об изменении стоимости обучения студентов в вузах. Он уточнил, что это обсуждается с руководством учебных заведений, так как «универсального решения для всех вузов и всех студентов быть не может». Министр также пообещал в ближайшее время проработать пакет мер для поддержки российских студентов.

В связи с пандемией коронавируса в России полностью перевели на дистанционное обучение школы, вузы и колледжи. ЕГЭ и вступительные экзамены также перенесли, но намерены провести их очно. По словам Фалькова, государственные экзамены и защиту дипломов отменять не будут, так как их можно провести дистанционно.

Всего в России за день зафиксировано 5236 новых фактов заражения коронавирусом — на несколько сотен меньше, чем днем ранее (5642). На данный момент в стране насчитывается 58 тысяч жителей с коронавирусом. Число умерших россиян выросло до 513, за последние сутки зафиксировано 57 летальных исходов.

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